İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"

    Fərdi
    • 12 mart, 2026
    • 01:15
    Ali Tsokayev: Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan 23 yaşadək güləşçilər arasında Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan güləşçisi Ali Tsokayev ilk qızıl medalını əldə etdiyi üçün sevinclidir.

    "Report" xəbər verir ki, güləşçi bunu yarışdan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Avropa çempionu növbəti hədəflərindən də danışıb: "Bu, Avropada qazandığım ilk qızıl medaldır. Əvvəllər dünya çempionatında da ilk üçlükdə yer almışdım, lakin qızıl medal qazanmaq qismət olmamışdı. Allahın köməyi ilə bu dəfə qalib gəlməyi bacardım.

    Məşqçi heyətinə, Azərbaycanın güləş üzrə yığma komandasına, eləcə də üzərimizdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah, gələcəkdə daha böyük nəticələr göstərəcəyik. Bizə azarkeşlik edən, həyəcanlanan hər kəsə minnətdaram. Bu uğurların davamı gələcək".

    Ali Tsokayev Avropa çempionatı güləş

    Son xəbərlər

    01:23

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    01:15

    Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"

    Fərdi
    01:11

    Pezeşkian: İran sülhə sadiqdir, lakin ABŞ və İsraildən qəti zəmanətlər lazımdır

    Region
    00:44

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşüb

    Region
    00:21

    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Komanda
    00:14

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki tarixi irəliləyişi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    00:09

    Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı hər iki tərəfin ortaq maraqlarını əks etdirir - BƏYANAT

    Xarici siyasət
    00:03

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    23:51

    İlham Əliyevlə Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın birgə mətbuat bəyanatı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti