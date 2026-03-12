İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    12 mart, 2026
    • 02:40
    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı məqsədlərinə çatana qədər davam edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Kentukki ştatının Hibron şəhərində çıxışında deyib.

    "İş bitənə qədər getməyəcəyik. Bu, çox sürətli olacaq", - Amerika lideri bildirib.

    Tramp həmçinin son 11 gündə ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinin İranı faktiki məhv etdiyini iddia edib.

    Onun sözlərinə görə, artıq İranın radarları və ya hava hücumundan müdafiə sistemləri yoxdur. Tramp həmçinin bildirib ki, Tehran tərəfindən buraxılan raket və dronların sayı əməliyyatın əvvəli ilə müqayisədə müvafiq olaraq 90 % və 85 % azalıb.

    Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti əməliyyat zamanı İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 58 gəmisinin məhv olunduğunu iddia edir.

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

