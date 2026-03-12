Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 02:26
    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей.

    Как передает Report, об этом он сказал, выступая в городе Хиброн (штат Кентукки).

    "Мы не уйдем, пока не закончим работу. И это будет очень быстро", - заявил американский лидер.

    Трамп также утверждал, что за последние 11 дней вооруженные силы США "практически уничтожили Иран".

    По его словам, у Ирана больше нет радаров и средств противовоздушной обороны. Он также заявил, что количество запускаемых Тегераном ракет и беспилотников сократилось на 90% и 85% соответственно по сравнению с началом операции.

    Кроме того, президент США утверждает, что в ходе операции были уничтожены 58 кораблей иранских ВМС.

    США Израиль Дональд Трамп удары по Ирану
    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    03:03

    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Другие страны
    02:59

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    02:26

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Другие страны
    02:01

    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:44

    Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против Ирана

    Другие страны
    01:18

    Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в Израиль

    Другие страны
    00:57

    Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилям

    Другие страны
    00:29

    Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на ЧЕ в Сербии

    Командные
    00:19

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей