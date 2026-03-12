Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 02:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей.
Как передает Report, об этом он сказал, выступая в городе Хиброн (штат Кентукки).
"Мы не уйдем, пока не закончим работу. И это будет очень быстро", - заявил американский лидер.
Трамп также утверждал, что за последние 11 дней вооруженные силы США "практически уничтожили Иран".
По его словам, у Ирана больше нет радаров и средств противовоздушной обороны. Он также заявил, что количество запускаемых Тегераном ракет и беспилотников сократилось на 90% и 85% соответственно по сравнению с началом операции.
Кроме того, президент США утверждает, что в ходе операции были уничтожены 58 кораблей иранских ВМС.
Последние новости
03:03
СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшиеДругие страны
02:59
ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалацииДругие страны
02:26
Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целейДругие страны
02:01
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАФутбол
01:44
Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против ИранаДругие страны
01:18
Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в ИзраильДругие страны
00:57
Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилямДругие страны
00:29
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на ЧЕ в СербииКомандные
00:19