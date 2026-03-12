Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая в городе Хиброн (штат Кентукки).

"Мы не уйдем, пока не закончим работу. И это будет очень быстро", - заявил американский лидер.

Трамп также утверждал, что за последние 11 дней вооруженные силы США "практически уничтожили Иран".

По его словам, у Ирана больше нет радаров и средств противовоздушной обороны. Он также заявил, что количество запускаемых Тегераном ракет и беспилотников сократилось на 90% и 85% соответственно по сравнению с началом операции.

Кроме того, президент США утверждает, что в ходе операции были уничтожены 58 кораблей иранских ВМС.