İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 00:06
    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Rusiyanın Krasnodar diyarında təxminən 43 min sakin hava şəraiti səbəbindən elektrik təchizatından məhrum qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgənin qubernatoru Venyamin Kondratyev "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Ən çətin vəziyyət Beloreçensk, Apşeron, Kurqaninsk, Labinsk və Ust-Labinsk rayonlarının ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində, həmçinin Armavir və Soçidə yaranıb", – deyə o vurğulayıb.

    Kondratyevin sözlərinə görə, 120-dən çox qəza briqadası hava şəraitinin fəsadlarını aradan qaldırır.

    Son bir neçə gündə bölgəyə çoxlu yağıntı düşüb, bu isə qarın yığılmasına və naqillərin buz bağlamasına səbəb olub.

    Əvvəllər bölgədə hava şəraiti ilə əlaqədar 55 qatarın hərəkətində gecikmələr olduğu bildirilmişdi.

    Rusiya Krasnodar işıq
    В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без света

    Son xəbərlər

    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    23:41

    Kolumbiya hərbçiləri 4 ton kokain daşıyan gəmini ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    23:24

    KİV: Finlandiyada saxlanılan gəmi Rusiyadan sanksiyaya məruz qalmış polad daşıyırmış

    Digər ölkələr
    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    22:09

    Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BFMTV: Fransada Yeni il gecəsi 800-dən çox avtomobil yandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti