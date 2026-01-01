В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без света

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 23:54
    Около 43 тысяч жителей Краснодарского края РФ остались без электроснабжения из-за непогоды.

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    "Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи", - подчеркнул он.

    По словам Кондратьева, более 120 аварийных бригад устраняют последствия непогоды.

    За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, это привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов.

    Ранее сообщалось, что в регионе из-за непогоды были задержки в движении 55 поездов.

