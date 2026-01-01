В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без света
В регионе
- 01 января, 2026
- 23:54
Около 43 тысяч жителей Краснодарского края РФ остались без электроснабжения из-за непогоды.
Как передает Report, об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи", - подчеркнул он.
По словам Кондратьева, более 120 аварийных бригад устраняют последствия непогоды.
За последние несколько дней в регионе выпало большое количество осадков, это привело к налипанию мокрого снега и обледенению проводов.
Ранее сообщалось, что в регионе из-за непогоды были задержки в движении 55 поездов.
Последние новости
23:54
В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без светаВ регионе
23:31
В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школыВ регионе
23:07
Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаинаДругие страны
22:48
СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФДругие страны
22:34
Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-МонтанеДругие страны
22:13
Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТОДругие страны
21:57
Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭДругие страны
21:40
BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машинДругие страны
21:23