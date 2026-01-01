Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Краснодарском крае из-за снегопада задержано 55 поездов

    В регионе
    • 01 января, 2026
    • 11:20
    В Краснодарском крае из-за снегопада задержано 55 поездов

    В новогоднюю ночь в Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения было задержано 55 поездов.

    Как передает Report, об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

    Компания предупредила об изменении времени отправки шести поездов, которые должны были выехать 31 декабря: Кисловодск-Адлер; Нальчик-Москва; Кисловодск-Пермь; Кисловодск-Санкт-Петербург; Кисловодск-Москва; Имеретинский курорт-Уфа.

    Краснодарский край Россия движение поездов снегопад

