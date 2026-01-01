В Краснодарском крае из-за снегопада задержано 55 поездов
В регионе
- 01 января, 2026
- 11:20
В новогоднюю ночь в Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения было задержано 55 поездов.
Как передает Report, об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
Компания предупредила об изменении времени отправки шести поездов, которые должны были выехать 31 декабря: Кисловодск-Адлер; Нальчик-Москва; Кисловодск-Пермь; Кисловодск-Санкт-Петербург; Кисловодск-Москва; Имеретинский курорт-Уфа.
Последние новости
11:47
МВД: За прошедший день задержаны 50 разыскиваемыхПроисшествия
11:32
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
11:31
Азербайджанская нефть продолжает дорожатьЭнергетика
11:20
В Краснодарском крае из-за снегопада задержано 55 поездовВ регионе
11:14
Китайская аэрокосмическая компания LandSpace выпустит IPO на $1 млрдФинансы
11:01
Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКАВнешняя политика
10:48
МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вестиПроисшествия
10:43
Кипр начинает председательствовать в Совете ЕСДругие страны
10:34