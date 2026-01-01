İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    • 01 yanvar, 2026
    • 23:06
    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Türkiyənin 48 vilayətində qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib.

    "Report" "Haberler.com" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət administrasiyaları məlumat yayıb.

    Bundan başqa, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli və Konya vilayətlərinin bir sıra ərazilərində, həmçinin İstanbulun Şişli rayonunda da yanvarın 2-si qeyri-dərs günüdür.

    Qeyd edək ki, Türkiyədə güclü qar yağışı ölkəboyu bir sıra çətinliklərə yol açıb. Diyarbakır, Kastamonu və s. vilayətlərdə qar uçqunu barədə xəbərdarlıq edilib. Artvin vilayətində isə 6 çoban qar uçqunu altında qalıb. Onlardan üçü xilas edilib, ikisinin isə meyiti tapılıb. Üçüncü çobanın axtarışları havanın pisləşməsi səbəbindən təxirə salınıb.

    Türkiyə çoban Qar uçqunu məktəb

    Son xəbərlər

    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    22:09

    Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BFMTV: Fransada Yeni il gecəsi 800-dən çox avtomobil yandırılıb

    Digər ölkələr
    21:37

    Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    21:21

    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Digər ölkələr
    21:01

    KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edir

    Digər ölkələr
    20:40

    Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti