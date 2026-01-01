В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школы

В 48 провинциях Турции из-за нестабильных погодных условий закрылись образовательные учреждения.

Как передает Report со ссылкой на портал Haberler.com, об этом говорится в сообщениях местных властей.

Кроме того, 2 января будут закрыты школы в ряде районов провинций Османие, Сакарья, Коджаэли и Конья, а также в районах Шишли, Сарыер и Бейкоз Стамбула.

Отметим, что сильный снегопад в Турции привел к ряду серьезных последствий. В Диярбакыре, Кастамону и других провинциях объявлено предупреждение о снежных лавинах.

В провинции Артвин под снежной лавиной оказались шесть пастухов. Трое из них были спасены, двое погибли, поиски третьего пастуха были отложены из-за ухудшения погодных условий.