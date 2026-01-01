В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школы
В регионе
- 01 января, 2026
- 23:31
В 48 провинциях Турции из-за нестабильных погодных условий закрылись образовательные учреждения.
Как передает Report со ссылкой на портал Haberler.com, об этом говорится в сообщениях местных властей.
Кроме того, 2 января будут закрыты школы в ряде районов провинций Османие, Сакарья, Коджаэли и Конья, а также в районах Шишли, Сарыер и Бейкоз Стамбула.
Отметим, что сильный снегопад в Турции привел к ряду серьезных последствий. В Диярбакыре, Кастамону и других провинциях объявлено предупреждение о снежных лавинах.
В провинции Артвин под снежной лавиной оказались шесть пастухов. Трое из них были спасены, двое погибли, поиски третьего пастуха были отложены из-за ухудшения погодных условий.
Последние новости
23:31
В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школыВ регионе
23:07
Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаинаДругие страны
22:48
СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФДругие страны
22:34
Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-МонтанеДругие страны
22:13
Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТОДругие страны
21:57
Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭДругие страны
21:40
BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машинДругие страны
21:23
В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вестиДругие страны
21:09