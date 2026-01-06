Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из ряда регионов Ливана и Литвы
06 января, 2026
- 10:13
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из ряда регионов Ливана и Литвы.
Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Причиной послужила вспышка ящура в провинциях Аккар, Баальбек-эль-Хирмиль в Ливане и болезни блутанг в уездах Тельшяй, Шяуляй в Литве.
Для защиты территории Азербайджана от этих инфекционных заболеваний АПБА ввело временное ограничение на импорт мясной продукции из указанных территорий.
Кроме того, было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.
