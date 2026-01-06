Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из ряда регионов Ливана и Литвы

    Здоровье
    • 06 января, 2026
    • 10:13
    Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из ряда регионов Ливана и Литвы

    Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из ряда регионов Ливана и Литвы.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Причиной послужила вспышка ящура в провинциях Аккар, Баальбек-эль-Хирмиль в Ливане и болезни блутанг в уездах Тельшяй, Шяуляй в Литве.

    Для защиты территории Азербайджана от этих инфекционных заболеваний АПБА ввело временное ограничение на импорт мясной продукции из указанных территорий.

    Кроме того, было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

    Лента новостей