    В Казахстане при взрыве на шахте пострадал работник

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 10:14
    В Казахстане при взрыве на шахте пострадал работник

    На шахте в Костанайской области Казахстана прогремел взрыв, в результате чего пострадал работник предприятия.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в компании Eurasian Resources Group (ERG), в состав которой входит АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", на котором произошло ЧП.

    "При выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебедки шахты "Соколовская" получил травму в результате неконтролируемого взрыва. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. По факту случившегося проводится расследование", - сообщили в ERG.

    Полиция возбудила уголовное дело о статье "Нарушение правил охраны труда". "Пострадавший был доставлен в городскую больницу. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка", - сообщили в департаменте полиции.

