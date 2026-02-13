Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Координатор ЕС: В 2026 году в Азербайджане пройдут Энергетические дни

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 13:50
    Координатор ЕС: В 2026 году в Азербайджане пройдут Энергетические дни

    В Азербайджане в 2026 году в рамках инициативы Европейского союза Соглашение мэров по климату и энергетике планируется проведение Энергетических дней.

    Как сообщает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявил координатор "Соглашения мэров" по местному устойчивому развитию Максим Верещак на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

    По его словам, очередным мероприятием в рамках инициативы станут "Энергетические дни 2026".

    "Как правило, города проводят Энергетические дни в рамках Европейской недели устойчивой энергетики. До конца марта мы будем собирать предложения по мероприятиям и активностям, которые вы хотели бы провести в своих городах. Мы готовы поддержать такие инициативы: предоставить призы для конкурсов в рамках Энергетических дней, оказать методологическую поддержку и поделиться опытом других городов. Это хорошая возможность для продвижения энергоэффективности на местном уровне", - отметил он.

    Максим Верещак Соглашение мэров по климату и энергетике Евросоюз
    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"
    EU plans Energy Days in Azerbaijan under Covenant of Mayors initiative
