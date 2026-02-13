Координатор ЕС: В 2026 году в Азербайджане пройдут Энергетические дни

В Азербайджане в 2026 году в рамках инициативы Европейского союза Соглашение мэров по климату и энергетике планируется проведение Энергетических дней.

Как сообщает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявил координатор "Соглашения мэров" по местному устойчивому развитию Максим Верещак на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

По его словам, очередным мероприятием в рамках инициативы станут "Энергетические дни 2026".

"Как правило, города проводят Энергетические дни в рамках Европейской недели устойчивой энергетики. До конца марта мы будем собирать предложения по мероприятиям и активностям, которые вы хотели бы провести в своих городах. Мы готовы поддержать такие инициативы: предоставить призы для конкурсов в рамках Энергетических дней, оказать методологическую поддержку и поделиться опытом других городов. Это хорошая возможность для продвижения энергоэффективности на местном уровне", - отметил он.