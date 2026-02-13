В Германии начала работу Мюнхенская конференция по безопасности

В Германии 13 февраля начала работу 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026).

Как сообщает Report, в конференции принимают участие 60 глав государств и правительств, свыше 200 министров из 120 стран, более 40 официальных лиц из международных организаций, таких как ООН, НАТО, Европейский союз.

В этом году на конференцию аккредитованы примерно 1000 журналистов из 115 стран.