    • 13 февраля, 2026
    • 14:03
    В Германии начала работу Мюнхенская конференция по безопасности

    В Германии 13 февраля начала работу 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026).

    Как сообщает Report, в конференции принимают участие 60 глав государств и правительств, свыше 200 министров из 120 стран, более 40 официальных лиц из международных организаций, таких как ООН, НАТО, Европейский союз.

    В этом году на конференцию аккредитованы примерно 1000 журналистов из 115 стран.

    Münxen Təhlükəsizlik Konfransı işə başlayıb
    62nd Munich Security Conference opens
