В Германии начала работу Мюнхенская конференция по безопасности
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 14:03
В Германии 13 февраля начала работу 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026).
Как сообщает Report, в конференции принимают участие 60 глав государств и правительств, свыше 200 министров из 120 стран, более 40 официальных лиц из международных организаций, таких как ООН, НАТО, Европейский союз.
В этом году на конференцию аккредитованы примерно 1000 журналистов из 115 стран.
Последние новости
14:42
В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в СирииПроисшествия
14:30
В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВЗдоровье
14:26
NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраляЭнергетика
14:24
В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с ИндонезиейВнешняя политика
14:16
В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президентаВ регионе
14:15
В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважиныВ регионе
14:14
Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в МюнхенеДругие страны
14:11
Фото
Видео
В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
14:10