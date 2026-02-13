İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Münxen Təhlükəsizlik Konfransı işə başlayıb

    • 13 fevral, 2026
    • 13:59
    Münxen Təhlükəsizlik Konfransı işə başlayıb

    62-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransı (MSC 2026) fevralın 13-də işə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, konfransda 60 dövlət və hökumət başçısı, 120 ölkədən 200-dən çox nazir, BMT, NATO, Avropa İttifaqı kimi qurumlardan 40-dan çox rəsmi şəxs iştirak edəcək.

    Builki konfransda 115 ölkədən təxminən 1000 jurnalist qeydiyyatdan keçib.

