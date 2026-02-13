Münxen Təhlükəsizlik Konfransı işə başlayıb
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 13:59
62-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransı (MSC 2026) fevralın 13-də işə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, konfransda 60 dövlət və hökumət başçısı, 120 ölkədən 200-dən çox nazir, BMT, NATO, Avropa İttifaqı kimi qurumlardan 40-dan çox rəsmi şəxs iştirak edəcək.
Builki konfransda 115 ölkədən təxminən 1000 jurnalist qeydiyyatdan keçib.
