    Cevdet Yılmaz: Danışıqların alternativi müharibədir

    İrana hücumlar həm regional, həm də qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iftar süfrəsində çıxışı zamanı Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib.

    "Türkiyə həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən bu qeyri-sabit dövrdə doğru siyasətlə yoluna davam edir",- o bildirib.

    C. Yılmazın sözlərinə görə, Ankara barış və ədalətin tərəfindədir. "Bütün problemlərin diplomatik yolla həllini axtarırıq" , - vitse-prezident vurğulayıb və əlavə edib ki, danışıqların alternativi müharibədir və bu, günahsız insanların bombardmana məruz qalmasına səbəb olur:

    "Savaşın heç kimə faydası yoxdur, hər kəs nəsə itirir. Ədalətli sülh isə hamı üçün sərfəlidir".

