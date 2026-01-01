Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 19:54
    В Париже 125 человек были задержаны в новогоднюю ночь

    Полиция Парижа в новогоднюю ночь задержала 125 человек за акты насилия, вандализма и в связи с наркоторговлей.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на префектуру столичной полиции.

    Отмечается, что среди них 33 человека были задержаны за умышленное насилие, 15 - за участие в деятельности группы лиц с целью совершения насилия или порчи имущества, 10 - за хранение психотропных веществ, 8 - за употребление наркотиков. Кроме того, 5 человек задержали за грубые оскорбления, 5 - за хранение взрывчатых веществ, еще 5 были задержаны на основании ранее выписанных в их отношении ордеров на арест. Самому младшему из задержанных 17 лет, самому старшему - 53.

    В префектуре полиции Парижа подчеркнули, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы за минувшую ночь. Также не зафиксировано поджогов городской инфраструктуры.

    Министерство внутренних дел Франции привлекло к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов. Из них порядка 10 тыс. несли дежурство на улицах Парижа и ближайших к нему пригородов. Глава ведомства Лоран Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия.

