    В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 21:37
    В результате столкновения локомотива и пассажирского состава в провинции Канчанабури на западе Таиланда пострадали 18 туристов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.

    Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны стояли в ожидании плановой смены локомотива. Вскоре подошедший тепловоз внезапно с большой силой врезался в пассажирский вагон, в результате чего находящиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

    По словам сотрудников станции, авария произошла из-за неисправности маневрового локомотива. Когда он двигался задним ходом к стоящим вагонам, у него, предположительно, отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение.

