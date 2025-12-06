В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами
- 06 декабря, 2025
- 21:37
В результате столкновения локомотива и пассажирского состава в провинции Канчанабури на западе Таиланда пострадали 18 туристов.
Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны стояли в ожидании плановой смены локомотива. Вскоре подошедший тепловоз внезапно с большой силой врезался в пассажирский вагон, в результате чего находящиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам сотрудников станции, авария произошла из-за неисправности маневрового локомотива. Когда он двигался задним ходом к стоящим вагонам, у него, предположительно, отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение.
