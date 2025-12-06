İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Tailandda lokomotiv turistləri daşıyan sərnişin qatarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 22:32
    Tailandda lokomotiv turistləri daşıyan sərnişin qatarına çırpılıb

    Tailandın qərbində yerləşn Kançanaburi vilayətində lokomotivlə sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində 18 turist xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khaosod" qəzeti məlumat yayıb.

    Hadisə Namtok dəmir yolu stansiyasında baş verib. Sərnişin vaqonları planlı lokomotiv dəyişikliyini gözləyərkən yaxınlaşan teplovoz qəfil sərnişin vaqonuna çırpılıb. Nəticədə içəridə olan insanlar xəsarət alıb, onlardan dördünün vəziyyəti ağırdır.

    Stansiya işçilərinin sözlərinə görə, qəzaya lokomotivdəki nasazlıq səbəb olub. Hərəkətsiz vaqonlara doğru geri hərəkət edərkən əyləclər sıradan çıxıb və nəticədə toqquşma baş verib.

    Tailand Qəza lokomotiv
    В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

    Son xəbərlər

    22:47

    Kobaxidze: Gürcüstana hibrid hücumların məqsədi milli maraqlara zərər vurmaqdır

    Region
    22:32

    Tailandda lokomotiv turistləri daşıyan sərnişin qatarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    22:27

    İran və Misir XİN rəhbərləri telefon danışığında Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər

    Region
    22:16

    Zelenski Kuşner və Uitkoff ilə telefon danışığı aparıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Ərdoğan Maduroya ABŞ ilə Venesuela arasında dialoq kanallarının açıq tutulmalı olduğunu bildirib

    Region
    21:52

    Beyləqanda avtoqəzada bir nəfər ölüb, daha iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Hadisə
    21:38

    Rauf Hacılı: "XI Vüqar Həşimov Memorialında çempionluğa əsas namizədlərdən biri Rauf Məmmədovdur"

    Fərdi
    21:28
    Foto

    Azərbaycan boksçuları neft ölkələri arasında keçirilən Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    21:13

    Orban: Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti