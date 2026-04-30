İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Kevin Medina: "Qarabağ"da 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir"

    Futbol
    30 aprel, 2026
    • 11:14
    Kevin Medina: Qarabağda 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir

    "Qarabağ"ın heyətində 200-cü oyununu keçirən Kevin Medina bu rəqəmin daha da artacağına ümid edir.

    33 yaşlı futbolçu bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Kolumbiyalı müdafiəçi Misli Premyer Liqasının XXIX turunda "Neftçi" ilə matçın (5:1) onun üçün yubileylə əlamətdar olmasına toxunub:

    "Qarabağ"la o qədər maraqlı yol keçmişəm ki, 200-cü oyuna necə çatdığımın fərqinə vara bilmirəm. Həqiqətən çox önəmli rəqəmdir. Bu komandada 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir. Ümid edirəm ki, bu rəqəmlərin sayı daha da artacaq. Lakin hər şey Allahın əlindədir. Bizdən asılı olan məsələ deyil".

    K.Medina Ağdam klubundakı hər matçda əlindən gələni etdiyini vurğulayıb:

    "Çox şadam ki, "Qarabağ" kimi klubla bu qədər oyuna çıxmışam. Matçların hər birində fərqli nəticələr, hisslər olub. Ona görə 200 oyuna çıxmaq mənim üçün çox önəmlidir. Ümid edirəm ki, bu rəqəm daha da artacaq".

    Xatırladaq ki, Kevin Medina 2020-ci ildən "Qarabağ"da çıxış edir.

    Kevin Medina Qarabağ FK Misli Premyer Liqası Neftçi FK

    Son xəbərlər

