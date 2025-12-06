Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную программу Тегерана

    В регионе
    • 06 декабря, 2025
    • 20:49
    Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную программу Тегерана

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдель Аты ядерную программу Тегерана.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    "В ходе этого разговора обсуждался иранский ядерный вопрос", - говорится в заявлении.

    Помимо этого, отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также события в регионе Ближнего Востока.

    Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что новая резолюция МАГАТЭ нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации. Министр после резолюции также отметил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.

    Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.

    Иран МАГАТЭ ядерная программа Египет
