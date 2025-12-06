В чемпионате Азербайджана по дзюдо подведены итоги индивидуальных соревнований
- 06 декабря, 2025
- 21:24
В чемпионате Азербайджана по дзюдо завершились индивидуальные соревнования.
Как сообщает Report, во второй день выступлений, проходивших в Бакинском дворце спорта, на татами вышли 93 дзюдоиста в семи весовых категориях.
Представляем призеров второго дня:
Женщины
48 кг
1. Кёнюль Алиева
2. Шафаг Гамидова
3. Аиша Гурбанлы
3. Диана Чкаева
52 кг
1. Айдан Велиева
2. Лейла Алиева
3. Кёнюль Эйвазлы
3. Гюльтадж Мамедалиева
57 кг
1. Вюсаля Гаджиева
2. Гюльнара Байрамова
3. Ульвия Байрамова
Мужчины
81 кг
1. Вюсал Галандарзаде
2. Сулейман Шукюров
3. Мехти Аббасов
3. Джасур Ибадлы
90 кг
1. Мамедрза Гаджизаде
2. Аслан Коцоев
3. Али Газымаммедов
3. Хайям Алиев
100 кг
1. Эльмар Гасымов
2. Аждар Багиров
3. Джанполад Алиев
3. Давуд Намазлы
+100 кг
1. Кянан Насибов
2. Джамал Гамзатханов
3. Джамал Фейзиев
3. Субхан Ахундов
Итоги турнира будут подведены завтра командными соревнованиями.