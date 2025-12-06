Глава МИД Египта призвал ускорить ввод международных сил в Газу

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал к скорейшему развертыванию международных сил по наблюдению за прекращением огня в Газе в рамках второго этапа мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он заявил, что нарушение режима прекращения огня в анклаве происходит ежедневно.

"Нам необходимо как можно скорее развернуть международные стабилизационные войска на местах, потому что одна из сторон, а именно Израиль, каждый день нарушает режим прекращения огня… поэтому нам нужны наблюдатели", - сказал он.

Абдель Аты призвал развернуть силы вдоль "желтой линии" буферной зоны в Газе, чтобы подтвердить прекращение огня между ХАМАС и Израилем в анклаве.

Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.