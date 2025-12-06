Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 18:28
    Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 декабря на встрече с председателем компании 2PointZero ОАЭ шейхом Заидом бен Хамданом бен Заидом Аль Нахайяном, генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сайедом Басаром Шуэбой, а также генеральным исполнительным директором International Resources Holding Али Аль Рашди.

    Констатировав, что связи между двумя странами вышли в плоскость стратегического партнерства, глава государства подчеркнул высокий уровень политических отношений, отметил расширение сотрудничества в различных сферах, высоко оценил взаимную поддержку между нашими странами.

    Заявив, что ОАЭ являются стратегическим партнером Азербайджана в сфере возобновляемой энергии, президент Ильхам Алиев подчеркнул подписанные в этой области документы, отметил наличие хорошего потенциала для расширения взаимодействия.

    İlham Əliyev: Azərbaycan-BƏƏ əməkdaşlığı daha geniş region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
    Лента новостей