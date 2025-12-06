Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона

Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 декабря на встрече с председателем компании 2PointZero ОАЭ шейхом Заидом бен Хамданом бен Заидом Аль Нахайяном, генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сайедом Басаром Шуэбой, а также генеральным исполнительным директором International Resources Holding Али Аль Рашди.

Констатировав, что связи между двумя странами вышли в плоскость стратегического партнерства, глава государства подчеркнул высокий уровень политических отношений, отметил расширение сотрудничества в различных сферах, высоко оценил взаимную поддержку между нашими странами.

Заявив, что ОАЭ являются стратегическим партнером Азербайджана в сфере возобновляемой энергии, президент Ильхам Алиев подчеркнул подписанные в этой области документы, отметил наличие хорошего потенциала для расширения взаимодействия.