    В школе в Тбилиси откроется STEAM-центр в рамках сотрудничества с Минобразования Азербайджана

    Наука и образование
    • 06 декабря, 2025
    • 15:25
    В рамках сотрудничества между министерствами образования Азербайджана и Грузии в тбилисской государственной школе №53 планируется открыть STEAM-центр.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено во время посещения школы министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, который находится с визитом в соседней стране.

    Министры осмотрели отремонтированные помещения школы и ознакомились с недавно проведенными инфраструктурными работами, обсудили развитие сотрудничества двух стран в сфере общего образования, модернизацию школ и перспективы реализации новых совместных проектов.

    Было отмечено, что новый центр расширит доступ учащихся к инновационным образовательным ресурсам и внесет важный вклад в развитие их научно-технических навыков.

    Лента новостей