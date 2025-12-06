В школе в Тбилиси откроется STEAM-центр в рамках сотрудничества с Минобразования Азербайджана

В рамках сотрудничества между министерствами образования Азербайджана и Грузии в тбилисской государственной школе №53 планируется открыть STEAM-центр.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено во время посещения школы министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, который находится с визитом в соседней стране.

Министры осмотрели отремонтированные помещения школы и ознакомились с недавно проведенными инфраструктурными работами, обсудили развитие сотрудничества двух стран в сфере общего образования, модернизацию школ и перспективы реализации новых совместных проектов.

Было отмечено, что новый центр расширит доступ учащихся к инновационным образовательным ресурсам и внесет важный вклад в развитие их научно-технических навыков.