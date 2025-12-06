Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на Кавказе

Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном представляет собой "большой успех, изменивший всю атмосферу" на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал, выступая на международном саммите в Дохе.

"Теперь мы обсуждаем не сам конфликт, а то как укрепить мир и как институционализировать его", - сказал Григорян.

По его словам, ратификация в будущем мирного соглашения и разблокирование коммуникаций в регионе являются частью процесса институционализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа между Баку и Ереваном.