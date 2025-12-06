Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на Кавказе
Внешняя политика
- 06 декабря, 2025
- 14:16
Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном представляет собой "большой успех, изменивший всю атмосферу" на Южном Кавказе.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал, выступая на международном саммите в Дохе.
"Теперь мы обсуждаем не сам конфликт, а то как укрепить мир и как институционализировать его", - сказал Григорян.
По его словам, ратификация в будущем мирного соглашения и разблокирование коммуникаций в регионе являются частью процесса институционализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа между Баку и Ереваном.
