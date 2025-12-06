İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qriqoryan: İrəvan və Bakı tərəfindən sülh sazişinin paraflanması Qafqazdakı atmosferi dəyişib

    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 14:20
    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bəyan edib ki, Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazda bütün atmosferi dəyişən böyük uğurdur.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, o, bu barədə Dohada keçirilən beynəlxalq sammitdə çıxışı zamanı bildirib.

    "İndi biz münaqişənin özünü deyil, sülhün necə möhkəmləndirilməsini və onun necə institutlaşdırılmasını müzakirə edirik", - A.Qriqoryan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gələcəkdə sülh sazişinin ratifikasiyası və regionda kommunikasiyaların bərpası avqustun 8-də Bakı və İrəvan arasında Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların institutlaşdırılması prosesinin bir hissəsidir.

    Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на Кавказе

