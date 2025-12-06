Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8%
Бизнес
- 06 декабря, 2025
- 14:46
Азербайджан импортировал в январе-ноябре этого года из Турции стали на сумму $99,013 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.
В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан стали на сумму $10,504 млн, что на 19,1% больше, чем годом ранее.
Отметим, что общая стоимость экспорта стали из Турции за 11 месяцев выросла на 2,3% в годовом сравнении, до $15 млрд 38,4 млн, а в ноябре - на 5,9%, до $1 млрд 246,1 млн.
Крупнейшими импортерами стали из Турции стали Румыния ($1 млрд 230,004 млн, на 5% больше, чем годом ранее), Италия ($1 млрд 25,5 млн, +2,7%) и Германия ($694 млн 514,5 млн, +6,1%).
Последние новости
15:06
Фото
Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничествоНаука и образование
14:48
Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном КавказеВнешняя политика
14:46
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8%Бизнес
14:30
МВД: Минувшим днем задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничествоПроисшествия
14:16
Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на КавказеВнешняя политика
14:09
Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции на 16%Бизнес
14:06
S&P оценило реформы в банковском секторе АзербайджанаФинансы
13:51
В Баку задержан подозреваемый в краже мопедаПроисшествия
13:42