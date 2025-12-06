Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8%

Азербайджан импортировал в январе-ноябре этого года из Турции стали на сумму $99,013 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.

В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан стали на сумму $10,504 млн, что на 19,1% больше, чем годом ранее.

Отметим, что общая стоимость экспорта стали из Турции за 11 месяцев выросла на 2,3% в годовом сравнении, до $15 млрд 38,4 млн, а в ноябре - на 5,9%, до $1 млрд 246,1 млн.

Крупнейшими импортерами стали из Турции стали Румыния ($1 млрд 230,004 млн, на 5% больше, чем годом ранее), Италия ($1 млрд 25,5 млн, +2,7%) и Германия ($694 млн 514,5 млн, +6,1%).