NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса

Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020 - по наст. время) Джереми Харриса в ноябре по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на японских правоохранителей.

По информации издания, актера взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке экстази.

Газета отмечает, что Харрису может грозить до семи лет тюремного заключения, если ему предъявят обвинения.