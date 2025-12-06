Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса

    Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020 - по наст. время) Джереми Харриса в ноябре по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на японских правоохранителей.

    По информации издания, актера взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке экстази.

    Газета отмечает, что Харрису может грозить до семи лет тюремного заключения, если ему предъявят обвинения.

    Лента новостей