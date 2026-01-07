Японское космическое агентство приостановило пуск H3 до выяснения причин сбоя

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение отложить запуск ракеты-носителя H3 со спутником, намеченный на 1 февраля, из-за того, что к настоящему моменту не удалось выяснить причину, по которой запуск этой же ракеты в конце 2025 года завершился неудачей.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

В нем отмечается, что новые пуски H3 откладываются на неопределенный срок до выяснения причин неудачи, которым завершился запуск 22 декабря 2025 года.