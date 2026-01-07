Японское космическое агентство приостановило пуск H3 до выяснения причин сбоя
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение отложить запуск ракеты-носителя H3 со спутником, намеченный на 1 февраля, из-за того, что к настоящему моменту не удалось выяснить причину, по которой запуск этой же ракеты в конце 2025 года завершился неудачей.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.
В нем отмечается, что новые пуски H3 откладываются на неопределенный срок до выяснения причин неудачи, которым завершился запуск 22 декабря 2025 года.
Японское космическое агентство приостановило пуск H3 до выяснения причин сбоя
