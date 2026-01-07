Yaponiya kosmik agentliyi "H3" raketinin buraxılışını təxirə salıb
07 yanvar, 2026
- 07:46
Yaponiya Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi (YATA) 2025-ci ilin sonunda eyni raketin uğursuz buraxılışının səbəblərinin indiyədək müəyyən edilməməsinə görə 1 fevralda həyata keçirilməsi planlaşdırılan "H3" daşıyıcı raketinin peyklə birlikdə buraxılışını təxirə salmaq qərarına gəlib.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq açıqlama agentliyin saytında dərc olunub.
Açıqlamada qeyd olunub ki, "H3" raketinin yeni buraxılışları 22 dekabr 2025-ci ildə baş vermiş uğursuzluğun səbəbləri tam aydınlaşdırılana qədər qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınır.
