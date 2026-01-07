Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9875 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1063 маната.