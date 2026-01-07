Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2026)

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9875 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1063 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9875

    100 российских рублей

    2,1063

    1 австралийский доллар

    1,1491

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1174

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2433

    1 датская крона

    0,2660

    1 грузинский лари

    0,6306

    1 гонконгский доллар

    0,2183

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2958

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1848

    1 швейцарский франк

    2,1377

    1 израильский шекель

    0,5371

    1 канадский доллар

    1,2308

    1 кувейтский динар

    5,5344

    100 казахстанских тенге

    0,3336

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5168

    1 молдавский лей

    0,1017

    1 норвежская крона

    0,1692

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6038

    1 польский злотый

    0,4721

    1 румынский лей

    0,3905

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3269

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3267

    1 Турецкая лира

    0,0395

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0400

    100 Японских йен

    1,0860

    1 Новозеландский доллар

    0,9829

    Золото

    7589,1230

    Серебро

    135,3634

    Платина

    3972,7980

    Палладий

    3012,9865
    курсы валют ЦБА Доллар США
