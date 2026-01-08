Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    • 08 января, 2026
    • 03:39
    Польша не против размещения сил коалиции желающих на своей территории

    Польша не против размещения на своей территории военных из стран "коалиции желающих" для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи в формате "Веймарского треугольника" (Польша, ФРГ, Франция) в Париже, трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

    "В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым", - так прокомментировал Сикорский заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном размещении Берлином контингента в соседних с Украиной странах.

    Дипломат добавил, что Варшава также обсуждает с другими странами, в том числе Норвегией и Францией, размещение их военных в каких-либо "подготовительных форматах". "Это детали для обсуждения между начальниками генштабов наших армий", - подчеркнул он.

    Мерц на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия в Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

    Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

