Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır
- 08 yanvar, 2026
- 04:12
Polşa Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti vermək üçün "Könüllülər koalisiyası" ölkələrinin qoşunlarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə qarşı deyil.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Parisdə "Veymar üçbucağı" formatında (Polşa, Almaniya və Fransa) keçirilən görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib.
Mətbuat konfransı TVP Info tərəfindən yayımlanıb.
"Prinsipcə, alman müttəfiqlərimizin Polşada olması yeni bir şey olmayacaq", - Sikorski Almaniya kansleri Fridrix Mertsin Berlinin Ukraynaya qonşu ölkələrdə mümkün qoşun yerləşdirməsi ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib.
Diplomat əlavə edib ki, Varşava Norveç və Fransa da daxil olmaqla digər ölkələrlə də qoşunlarının hər hansı hazırlıq formatlarında yerləşdirilməsini müzakirə edir. "Bunlar ordularımızın baş qərargah rəisləri arasında müzakirə detallarıdır", - o vurğulayıb.
Merts Parisdə "Könüllülər koalisiyası"nın iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Almaniyanın Ukraynada mümkün atəşkəsin qorunması səylərinə töhfə verməyə və xüsusən qoşunlarını ona bitişik NATO ölkələri ərazisinə yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib.