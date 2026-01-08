İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 04:12
    Polşa ərazisində Könüllülər koalisiyası qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

    Polşa Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti vermək üçün "Könüllülər koalisiyası" ölkələrinin qoşunlarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə qarşı deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Parisdə "Veymar üçbucağı" formatında (Polşa, Almaniya və Fransa) keçirilən görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib.

    Mətbuat konfransı TVP Info tərəfindən yayımlanıb.

    "Prinsipcə, alman müttəfiqlərimizin Polşada olması yeni bir şey olmayacaq", - Sikorski Almaniya kansleri Fridrix Mertsin Berlinin Ukraynaya qonşu ölkələrdə mümkün qoşun yerləşdirməsi ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib.

    Diplomat əlavə edib ki, Varşava Norveç və Fransa da daxil olmaqla digər ölkələrlə də qoşunlarının hər hansı hazırlıq formatlarında yerləşdirilməsini müzakirə edir. "Bunlar ordularımızın baş qərargah rəisləri arasında müzakirə detallarıdır", - o vurğulayıb.

    Merts Parisdə "Könüllülər koalisiyası"nın iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Almaniyanın Ukraynada mümkün atəşkəsin qorunması səylərinə töhfə verməyə və xüsusən qoşunlarını ona bitişik NATO ölkələri ərazisinə yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib.

    Polşa "Könüllülər koalisiyası" Almaniya
    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    Son xəbərlər

    04:12

    Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

    Digər ölkələr
    03:35

    Vens: Venesuelanın neft satışına icazə üçün şərti açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    Ukraynanın iki vilayəti Rusiyanın zərbəsindən sonra tam elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    02:48

    ABŞ 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxıb

    Digər ölkələr
    02:21
    Video

    Minneapolisdə ICE agenti qadını öldürməsindən sonra etirazlar başlayıb

    Digər ölkələr
    01:48

    Tramp: ABŞ-nin müdafiə sənayesi müəssisələri silahı çox ləng istehsal edir

    Digər ölkələr
    01:19

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    01:16

    "Barselona" "Atletik"i məğlub edərək İspaniya Superkubokunun finalına çıxıb

    Futbol
    01:07
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hay kimliyi və "Erməni məsələsi"nin 200 illik kökü

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti