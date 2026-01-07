Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)
- 07 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9875 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1063 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9875
|
100 Rusiya rublu
|
2,1063
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1491
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1174
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2433
|
1 Danimarka kronu
|
0,2660
|
1 Gürcü larisi
|
0,6306
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2183
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2958
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1848
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1377
|
1 İsrail şekeli
|
0,5371
|
1 Kanada dolları
|
1,2308
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5344
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3336
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5168
|
1 Moldova leyi
|
0,1017
|
1 Norveç kronu
|
0,1692
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6038
|
1 Polşa zlotası
|
0,4721
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3905
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3269
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3267
|
Türk lirəsi
|
0,0395
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0400
|
Yapon yeni
|
1,0860
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9829
|
Qızıl
|
7589,1230
|
Gümüş
|
135,3634
|
Platin
|
3972,7980
|
Palladium
|
3012,9865