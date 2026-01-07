İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9875 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1063 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9875

    100 Rusiya rublu

    2,1063

    1 Avstraliya dolları

    1,1491

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1174

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2433

    1 Danimarka kronu

    0,2660

    1 Gürcü larisi

    0,6306

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2958

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1848

    1 İsveçrə frankı

    2,1377

    1 İsrail şekeli

    0,5371

    1 Kanada dolları

    1,2308

    1 Küveyt dinarı

    5,5344

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3336

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5168

    1 Moldova leyi

    0,1017

    1 Norveç kronu

    0,1692

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6038

    1 Polşa zlotası

    0,4721

    1 Rumıniya leyi

    0,3905

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3269

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3267

    Türk lirəsi

    0,0395

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0400

    Yapon yeni

    1,0860

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9829

    Qızıl

    7589,1230

    Gümüş

    135,3634

    Platin

    3972,7980

    Palladium

    3012,9865
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2026)
    CBA currency exchange rates (07.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:28

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb

    Maliyyə
    09:25

    Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan 23 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:20

    Bəzi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunur

    Ekologiya
    09:18

    Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölüb

    Sağlamlıq
    09:09

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Çelenc Kuboku: Azərbaycan klubu 1/16 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

    Komanda
    08:57

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    08:53

    "Atasığorta"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti