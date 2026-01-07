Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6.4

    Землетрясение зарегистрировано у побережья Филиппин, его магнитуда составила 6.4.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    Эпицентр находился в 27 км к востоку от города Сантьяго с населением около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 58 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

