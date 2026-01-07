İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Filippin sahillərində 6,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Filippin sahillərində 6,4 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 150 min nəfər əhalisi olan Santyaqo şəhərindən 27 km şərqdə yerləşib. Ocağın dərinliyi 58 km olub.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Filippin Zəlzələ sunami
