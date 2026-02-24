Gəncədə tonqala yıxılan yeniyetmə xəstəxanaya yerləşdirilib
Hadisə
- 24 fevral, 2026
- 20:42
Gəncədə çərşənbə tonqalına yıxılan yeniyetmə yanıq xəsarətləri alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə şəhər ərazisində 15 yaşlı T.Şükürov çərşənbə tonqalının üzərindən tullanmaq istəyən zaman ehtiyatsızlıqdan ocağa yıxılıb.
Nəticədə o, yanıq xəsarətləri alıb.
Zərərçəkən xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
