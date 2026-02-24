İtaliya A Seriyasının oyununa görə qadın ərini bıçaqlayıb
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 21:27
İtaliyada qadın A Seriyası çərçivəsində "Atalanta" ilə "Napoli" arasında keçirilən oyundakı epizoda görə ərini bıçaqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu "barədə La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.
Mənbənin bildirdiyinə görə, kişi hakimin "Atalanta"nın qapısına verilmiş penaltini ləğv etməsi qərarına həddindən artıq emosional reaksiya göstərib. Nəticədə cütlük arasında sözlü mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı qadın mətbəx bıçağını götürərək ərini böyründən yaralayıb.
Kişi xəstəxanaya çatdırılıb, onun həyatına təhlükə olmadığı bildirilir.
"Atalanta" ilə "Napoli" arasında görüş fevralın 22-də keçirilib və matç Berqamo təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Son xəbərlər
21:34
Lyayen: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketinin qəbulu zaman məsələsidirDigər ölkələr
21:27
İtaliya A Seriyasının oyununa görə qadın ərini bıçaqlayıbFutbol
21:15
Şəmkirdə avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB - 2Hadisə
21:12
Avropa Parlamenti Ukraynaya 90 milyard avroluq kreditin ayrılmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
20:55
Pezeşkian: İrəvan və Bakı arasında sülh sazişi regionda təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcəkXarici siyasət
20:54
Video
Rövşən Nəcəf Canni İnfantinonu FIFA prezidenti seçilməsinin 10 illiyi münasibətilə təbrik edibFutbol
20:42
Gəncədə tonqala yıxılan yeniyetmə xəstəxanaya yerləşdirilibHadisə
20:40
Umerov Hakan Fidanla Cenevrədəki danışıqların yekunlarını müzakirə edibDigər ölkələr
20:24