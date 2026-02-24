Женщина ударила мужа ножом из-за матча итальянской Серии A

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    24 февраля, 2026
    В Италии женщина ударила мужа ножом из-за эпизода в матче Серии A между "Аталантой" и "Наполи".

    Как сообщает Report об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

    Инцидент произошел после того, как мужчина чрезмерно эмоционально отреагировал на решение арбитра отменить пенальти в ворота "Аталанты". Это спровоцировало словесную ссору между супругами. В ходе конфликта женщина схватила кухонный нож и ранила мужа в область бока.

    Пострадавший был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

    Матч между "Аталантой" и "Наполи" состоялся 22 февраля и завершился победой команды из Бергамо со счетом 2:1.

    İtaliya A Seriyasının oyununa görə qadın ərini bıçaqlayıb

