Женщина ударила мужа ножом из-за матча итальянской Серии A

В Италии женщина ударила мужа ножом из-за эпизода в матче Серии A между "Аталантой" и "Наполи".

Как сообщает Report об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел после того, как мужчина чрезмерно эмоционально отреагировал на решение арбитра отменить пенальти в ворота "Аталанты". Это спровоцировало словесную ссору между супругами. В ходе конфликта женщина схватила кухонный нож и ранила мужа в область бока.

Пострадавший был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Матч между "Аталантой" и "Наполи" состоялся 22 февраля и завершился победой команды из Бергамо со счетом 2:1.