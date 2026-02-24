İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 20:40
    Umerov Hakan Fidanla Cenevrədəki danışıqların yekunlarını müzakirə edib

    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada keçirilən görüş zamanı Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Cenevrədəki üçtərəfli danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Umerov öz teleqram kanalında bildirib.

    "Türkiyə tərəfini Cenevrədəki son danışıqların gedişatı və təhlükəsizlik sahəsindəki mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırdım. Gələcək addımların koordinasiyasını və diplomatik sahənin perspektivlərini müzakirə etdik. Xüsusən humanitar məsələləri ayrıca müzakirə ettik", - o yazıb.

    Umerov genişmiqyaslı müharibənin ilk günlərindən nümayiş etdirdiyi əsaslı mövqeyə görə Türkiyəyə təşəkkürünü bildirib. O qeyd edib ki, 2022-ci ildə Türkiyə Bosfor və Dardanel boğazlarını Rusiyanın hərbi gəmiləri üçün bağlayıb, bu da Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik üçün vacib addım olub.

    Умеров и Фидан обсудили итоги переговоров Украины, США и РФ в Женеве

