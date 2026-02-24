Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 20:26
    Умеров и Фидан обсудили итоги переговоров Украины, США и РФ в Женеве

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Анкаре обсудили итоги трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве.

    Как передает Report, об этом Умеров сообщил в телеграм-канале.

    "Проинформировал турецкую сторону о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации в сфере безопасности. Обсудили координацию дальнейших шагов и перспективы дипломатического трека. Отдельно остановились на гуманитарных вопросах", - написал он.

    Глава СНБО выразил благодарность Турции за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что в 2022 году Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России, что стало важным шагом для безопасности в Черноморском регионе.

    Umerov Hakan Fidanla Cenevrədəki danışıqların yekunlarını müzakirə edib

