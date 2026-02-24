Умеров и Фидан обсудили итоги переговоров Украины, США и РФ в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Анкаре обсудили итоги трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве.

Как передает Report, об этом Умеров сообщил в телеграм-канале.

"Проинформировал турецкую сторону о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации в сфере безопасности. Обсудили координацию дальнейших шагов и перспективы дипломатического трека. Отдельно остановились на гуманитарных вопросах", - написал он.

Глава СНБО выразил благодарность Турции за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что в 2022 году Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России, что стало важным шагом для безопасности в Черноморском регионе.