    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2026)

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 08:53
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,10

    - 1,51

    - 0,75

    WTI (долл/барр)

    56,33

    - 1,80

    - 1,09

    Золото (долл/унция)

    4 482,90

    6,50

    141,80

    Индексы

    Dow-Jones

    49 462,08

    484,90

    1 398,79

    S&P 500

    6 944,82

    42,77

    99,32

    Nasdaq

    23 547,17

    151,35

    305,18

    Nikkei

    52 050,38

    217,58

    1 710,90

    Dax

    24 892,20

    23,51

    401,79

    FTSE 100

    10 122,73

    118,16

    191,35

    CAC 40 INDEX

    8 237,43

    25,93

    87,93

    Shanghai Composite

    4 095,54

    72,12

    126,70

    Bist 100

    12 023,78

    321,78

    762,26

    RTS

    1 105,53

    - 4,76

    - 8,60

    Валюта

    USD/EUR

    1,1698

    - 0,0035

    - 0,0047

    USD/GBP

    1,3509

    - 0,0047

    0,0036

    JPY/USD

    156,5600

    0,1700

    0,1100

    RUB/USD

    80,7105

    - 0,5498

    1,9605

    TRY/USD

    43,0452

    0,0100

    0,0890

    CNY/USD

    6,9864

    0,0052

    - 0,0026
    фондовый рынок валютный рынок ключевые показатели финансы
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.01.2026)

