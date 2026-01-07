Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.01.2026)
Maliyyə
- 07 yanvar, 2026
- 08:48
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,10
|
- 1,51
|
- 0,75
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
56,33
|
- 1,80
|
- 1,09
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 482,90
|
6,50
|
141,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 462,08
|
484,90
|
1 398,79
|
S&P 500
|
6 944,82
|
42,77
|
99,32
|
Nasdaq
|
23 547,17
|
151,35
|
305,18
|
Nikkei
|
52 050,38
|
217,58
|
1 710,90
|
Dax
|
24 892,20
|
23,51
|
401,79
|
FTSE 100
|
10 122,73
|
118,16
|
191,35
|
CAC 40 INDEX
|
8 237,43
|
25,93
|
87,93
|
Shanghai Composite
|
4 095,54
|
72,12
|
126,70
|
Bist 100
|
12 023,78
|
321,78
|
762,26
|
RTS
|
1 105,53
|
- 4,76
|
- 8,60
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1698
|
- 0,0035
|
- 0,0047
|
USD/GBP
|
1,3509
|
- 0,0047
|
0,0036
|
JPY/USD
|
156,5600
|
0,1700
|
0,1100
|
RUB/USD
|
80,7105
|
- 0,5498
|
1,9605
|
TRY/USD
|
43,0452
|
0,0100
|
0,0890
|
CNY/USD
|
6,9864
|
0,0052
|
- 0,0026
