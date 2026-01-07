Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 07 января, 2026
    • 08:25
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.

    НИИМ Баку пробки
