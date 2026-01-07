Bakının bir sıra yollarında sıxlıq yaşanır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    07 yanvar, 2026
    08:16
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    11. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    13. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

