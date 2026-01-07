Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цена на Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с середины декабря 2025 года

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 09:11
    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опуситилась ниже $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость Brent снизилась на 0,89%, до $59,97 за баррель.

    Brent замедлила снижение до $60,06 за баррель (минус 0,74%).

