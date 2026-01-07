Цена на Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с середины декабря 2025 года
Энергетика
- 07 января, 2026
- 09:11
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опуситилась ниже $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость Brent снизилась на 0,89%, до $59,97 за баррель.
Brent замедлила снижение до $60,06 за баррель (минус 0,74%).
Последние новости
09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2026)Финансы
09:11
Цена на Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с середины декабря 2025 годаЭнергетика
08:53
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2026)Финансы
08:50
Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам ЮПС в ЙеменеДругие страны
08:25
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:07
Президент Турции произвел кадровые перестановки в органах исполнительной властиВ регионе
07:49
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6.4Другие страны
07:24
Японское космическое агентство приостановило пуск H3 до выяснения причин сбояДругие страны
06:50