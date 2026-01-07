Цена на Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с середины декабря 2025 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опуситилась ниже $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent снизилась на 0,89%, до $59,97 за баррель.

Brent замедлила снижение до $60,06 за баррель (минус 0,74%).