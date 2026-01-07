Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela

    Brent falls below $60 per barrel for first time since mid-December 2025

    Energy
    • 07 January, 2026
    • 09:28
    Brent falls below $60 per barrel for first time since mid-December 2025

    The price of Brent crude oil futures for March 2026 on London's ICE fell below $60 per barrel for the first time since December 19, 2025, Report informs referring to trading data.

    Brent fell 0.89% to $59.97 per barrel.

    Brent slowed its decline to $60.06 per barrel (down 0.74%).

    Brent crude oil prices ICE Exchange
    Цена на Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с середины декабря 2025 года

    Latest News

    10:15

    Central Bank of Azerbaijan's foreign exchange reserves grew by 5% in 2025

    Finance
    10:07

    Azeri Light crude drops to $65.73 per barrel

    Energy
    09:53

    Saudi-led coalition strikes Yemen, says STC leader al-Zubaidi has fled

    Other countries
    09:43

    Inflation in eurozone slows to ECB's target level by 2025-end

    Finance
    09:35

    US, Argentine top diplomats discuss Venezuela developments over phone

    Other countries
    09:28

    Brent falls below $60 per barrel for first time since mid-December 2025

    Energy
    09:24

    USGS: Magnitude 6.4 quake strikes off southern Philippines, no tsunami alert

    Other countries
    09:22

    CBA currency exchange rates (07.01.2026)

    Finance
    09:00

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.01.2026)

    Finance
    All News Feed