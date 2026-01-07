Brent falls below $60 per barrel for first time since mid-December 2025
Energy
- 07 January, 2026
- 09:28
The price of Brent crude oil futures for March 2026 on London's ICE fell below $60 per barrel for the first time since December 19, 2025, Report informs referring to trading data.
Brent fell 0.89% to $59.97 per barrel.
Brent slowed its decline to $60.06 per barrel (down 0.74%).
