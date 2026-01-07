Президент Турции произвел кадровые перестановки в органах исполнительной власти
- 07 января, 2026
- 08:07
Президент Турции произвел кадровые перестановки в органах исполнительной власти.
Как передает Report, соответствующий указ опубликован в Resmi Gazete.
Так, Президент Турции назначил новых руководителей в 19 провинциях, еще семеро глав администраций были отозваны.
