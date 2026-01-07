Ərdoğan icra hakimiyyəti orqanlarında kadr dəyişikliyi edib
- 07 yanvar, 2026
- 07:21
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan icra hakimiyyəti orqanlarında kadr dəyişikliyi edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə müvafiq fərman "Resmi Gazete"də yayımlanıb.
Belə ki, Türkiyə Prezidenti 19 vilayətə yeni rəhbər təyin edib, yeddi administrasiya rəhbərini isə geri çağırıb.
