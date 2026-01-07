İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ərdoğan icra hakimiyyəti orqanlarında kadr dəyişikliyi edib

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 07:21
    Ərdoğan icra hakimiyyəti orqanlarında kadr dəyişikliyi edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan icra hakimiyyəti orqanlarında kadr dəyişikliyi edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə müvafiq fərman "Resmi Gazete"də yayımlanıb.

    Belə ki, Türkiyə Prezidenti 19 vilayətə yeni rəhbər təyin edib, yeddi administrasiya rəhbərini isə geri çağırıb.

    Ərdoğan vilayət rəhbər

