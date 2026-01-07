КНР ввела санкции против глав ведомств Тайваня по внутренним делам и образованию

Китайские власти ввели санкции в отношении главы ведомства внутренних дел Тайваня Лю Шифан и главы минобразования острова Чжэн Инъяо.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами материковый Китай принял решение включить Лю Шифан и Чжэн Инъяо в список непримиримых сторонников независимости Тайваня, а также ввести в отношении них санкции", - сообщил он на брифинге.