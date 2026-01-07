İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Çin Tayvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 06:53
    Çin Tayvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Çin hakimiyyəti Tayvanın daxili işlər idarəsinin rəhbəri Lyu Şifan və adanın təhsil naziri Cen İn-yaoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ÇXR Dövlət Şurası yanında Tayvan işləri üzrə dəftərxananın rəsmi nümayəndəsi Çen Binhua bəyan edib.

    "Qüvvədə olan qanunvericiliyə və normativ aktlara uyğun olaraq materik Çini Lyu Şifan və Cen İn-yaonu Tayvan müstəqilliyinin barışmaz tərəfdarları siyahısına daxil etmək, həmçinin onlara qarşı sanksiyalar tətbiq etmək barədə qərar qəbul edib", - deyə o, brifinqdə bildirib.

    Çin Tayvan sanksiya
    КНР ввела санкции против глав ведомств Тайваня по внутренним делам и образованию

    Son xəbərlər

    06:53

    Çin Tayvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    06:22

    Venesuelada yeddi günlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    05:56

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:28

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini rəsmiləşdirib

    Futbol
    04:37

    Rubio Argentinanın XİN başçısı ilə Venesuelaya qarşı əməliyyatı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    04:19

    Tramp: Venesuela satış üçün ABŞ-yə 50 milyon barrelə qədər neft təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    03:55
    Video

    İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub

    Region
    03:25

    İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:53

    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti