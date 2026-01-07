Çin Tayvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 07 yanvar, 2026
- 06:53
Çin hakimiyyəti Tayvanın daxili işlər idarəsinin rəhbəri Lyu Şifan və adanın təhsil naziri Cen İn-yaoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ÇXR Dövlət Şurası yanında Tayvan işləri üzrə dəftərxananın rəsmi nümayəndəsi Çen Binhua bəyan edib.
"Qüvvədə olan qanunvericiliyə və normativ aktlara uyğun olaraq materik Çini Lyu Şifan və Cen İn-yaonu Tayvan müstəqilliyinin barışmaz tərəfdarları siyahısına daxil etmək, həmçinin onlara qarşı sanksiyalar tətbiq etmək barədə qərar qəbul edib", - deyə o, brifinqdə bildirib.
Son xəbərlər
06:53
Çin Tayvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
06:22
Venesuelada yeddi günlük matəm elan edilibDigər ölkələr
05:56
Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
05:28
"Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini rəsmiləşdiribFutbol
04:37
Rubio Argentinanın XİN başçısı ilə Venesuelaya qarşı əməliyyatı müzakirə edibDigər ölkələr
04:19
Tramp: Venesuela satış üçün ABŞ-yə 50 milyon barrelə qədər neft təhvil verəcəkDigər ölkələr
03:55
Video
İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olubRegion
03:25
İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edibDigər ölkələr
02:53